Canottaggio sedile fisso: Club Sportivo Urania vincente ad Osiglia

Genova. La solita calorosa accoglienza della Canottieri Sabazia e del Canottaggio Canoa Osiglia hanno contraddistinto l’Interregionale specialità Gozzi sulle acque del lago di Osiglia che si è tenuto ieri, mercoledì 25 aprile.

Per la seconda stagione, in Liguria la Ficsf sceglie ancora questa sede per i confronti agonistici. Nelle regate arbitrate da Antonello Spinella e Daniela Barabino, a vincere sono gli equipaggi del Club Sportivo Urania con il tecnico Roberto Moscatelli ed il dirigente Enrico Fossa a ricevere la coppa della classifica generale dai presidenti Ruggero De Gregori e Dania Nava.

Buone prestazioni anche per i portacolori della LNI Chiavari e Lavagna.