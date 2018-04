“Cane, salame, pennelli e vino”, il 5 maggio evento lungo il sentiero dell’Acquedotto storico

Genova. Il circolo ricreativo culturale Sertoli e il Cai Regione Liguria, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio Media Valbisagno, in collaborazione con il Civ Molassana, hanno organizzato un evento per sabato 5 maggio.

“Cane, salame, pennelli e vino”, lungo il sentiero dell’acquedotto storico, è un appuntamento di “dog walking” e arte che mette assieme tante passioni, quella per gli animali, quella per l’arte, e quella per l’escursionismo.

Ecco il programma della giornata. Alle 8e30 il ritrovo presso l’orto botanico del Circolo Sertoli – Casetta dei Filtri Ponte Sifone, sul Geirato, in via San Felice a Molassana. Alle 9 partenza attraverso il ponte sifone prosecuzione da Pino Sottano verso San Giacomo – Carpi – Geirato San Bernardo. All’ora di pranzo l’arrivo previsto al punto di partenza, dopo un percorso di 7 chilometri.

Lungo il percorso saranno presenti il gruppo pittori e ardesia Gau, punti di ristoro a cura residenti della frazioneedi San Giacomo, Carpi, Geirato e l’assistenza necessaria a cura dei volontari Cai, Crc Sertoli, pubblica assistenza Pam, Scouts e Aib Protezione Civile.

Si consiglia di indossare calzature adatte ad escursioni campestri. In caso di pioggia l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi.

Per ragioni di sicurezza i partecipanti prima della partenza per l’escursione dovranno fornire all’organizzazione i dati anagrafici e il codice fiscale. Quota assicurativa 3 euro. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non è richiesta prenotazione. Per maggiori informazioni www.crcsertoli.net o cercare la pagina Facebook: fans acquedotto storico di genova crc sertoli.