Savona. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato tre calciatori e due allenatori del girone E di Serie D.

Lamine Fofana (Savona), Luca Fiuzzi (Argentina) e Mirko Di Nardo (Valdinievole Montecatini) sono stati fermati per un turno.

Gli allenatori Alessandro Grandoni (Scandicci) e Simone Venturi (Ghivizzano Borgoamozzano) sono stati squalificati per una giornata.

Massimo Donati, dirigente del Ponsacco, è stato inibito fino al 23 maggio “per avere, benché non iscritto in distinta, fatto ingresso nell’area degli spogliatoi unitamente ad altra persona non identificata, nella circostanza rivolgendo espressioni ingiuriose all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, nonché per avere tentato di aggredirli non riuscendo nell’intento per la fuga degli stessi”.

Squalifica del campo da gioco per due gare, da giocare in campo neutro a porte chiuse, e ammenda di 3.500 per il Ponsacco. La motivazione: “Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Commissario di Campo e degli Organi Federali. Inoltre, al termine della gara, due persone di cui una non identificata ma chiaramente riconducibili alla società, facevano indebito ingresso nell’area degli spogliatoi e nella circostanza, rivolgevano espressioni offensive all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria tentando altresì di aggredirli senza riuscire nell’intento per la fuga degli stessi. Circa 10 minuti dopo l’episodio appena descritto, circa 15 sostenitori, entravano nella zona degli spogliatoi attraverso un cancello incustodito per contestare la sconfitta ai calciatori della propria squadra. Si determinava un parapiglia nel corso del quale il Commissario di Campo veniva colpito con una violenta testata, sferrata da uno di detti sostenitori, alla tempia, causandogli intensa sensazione dolorifica, capogiri e sensazione di disorientamento tanto da costringere la dirigenza locale ad accompagnarlo al locale Pronto Soccorso laddove gli veniva diagnosticato trauma cranico contusivo con prognosi di 4 giorni s.c. I sostenitori venivano allontanati grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in considerazione della inaudita violenza utilizzata ai danni di un Commissario Federale e della condotta tenuta dai sostenitori e rappresentanti della società indice del profondo spregio per i principi di probità, lealtà, correttezza e non violenza previsti dalle normative federali”.

L’Albissola è stata multata di 200 euro “per avere propri sostenitori in campo avverso, introdotto ed utilizzato un petardo all’interno del settore loro riservato”.

Di seguito la classifica marcatori completa dopo 32 giornate.

21 reti: Lauria (Unione Sanremo).

15 reti: Vanni (Viareggio).

14 reti: Gomes (Savona).

13 reti: L. Benedetti (Seravezza Pozzi).

12 reti: Di Paola (Ghivizzano Borgoamozzano).

11 reti: Cargiolli (Albissola), Ferretti (Real Forte Querceta), Doveri (Ponsacco).

10 reti: R. Benedetti (Massese), Ianniello (Sestri Levante), Piacentini (Albissola), Frati (Ghivizzano Borgoamozzano).

9 reti: Vitiello (Argentina), Rodriguez (Seravezza Pozzi), Falchini (Real Forte Querceta), Croci (Lavagnese).

8 reti: Basso (Lavagnese), Regoli (San Donato Tavarnelle), Scalzi (Unione Sanremo), Guidi (Viareggio), G. Giordani (San Donato Tavarnelle), Chiarabini (Ligorna).

7 reti: Gagliardi (Unione Sanremo), Valenti (Ligorna), Lamioni (Viareggio), Coccolo (Albissola), R. Bennati, Pagnotta (Rignanese), Capra (Finale).

6 reti: Balestrero, Tognoni (Savona), Giani (Ponsacco), Galligani (Viareggio), Remorini (Massese).

5 reti: Vignali (Real Forte Querceta), Oneto (Ligorna), Masini (Ghivizzano Borgoamozzano), Mitta (Valdinievole Montecatini), Spinosa, Del Nero, Lombardi (Massese), Virdis (Finale), G. Bennati (Albissola), Lo Bosco (Unione Sanremo).

4 reti: Biagini (Real Forte Querceta), Gioè (Massese), M. Papi (Viareggio), Diana (Ghivizzano Borgoamozzano), Vittori, Genta (Finale), Castiglione (Rignanese), De Vivo (Sestri Levante), Pozzi, Di Vito (San Donato Tavarnelle), Cauz (Real Forte Querceta), Mariani, Pellegrini, Canessa (Ponsacco), Gargiulo (Albissola), Crocetti, Castellani (Scandicci), Mair, Bacigalupo (Savona), M. Leo (Rignanese/Scandicci).

3 reti: M. Privitera, Montaguti (Rignanese), Chicchiarelli, Giovanelli (Viareggio), Cacciatore (Unione Sanremo), Gnecchi, Frugoli (Lavagnese), Miello, Cantatore, Gallotti (Ligorna), Granaiola, Mancini, Bongiorni (Seravezza Pozzi), Carballo, Raja, Sancinito (Albissola), Micchi, Zagaglioni (Ghivizzano Borgoamozzano), Cela, Motti (San Donato Tavarnelle), Acampora, Pierini (Argentina), Borgobello, Cecchetti (Real Forte Querceta), Saccardi, Santucci, Martini, Castellani (Scandicci), Gonzalez, Pane (Sestri Levante), Antonelli, De Martini (Finale), Negri, Bellemo (Ponsacco), Amico (Massese), Placido (Lavagnese), Saccà, Ferrando (Savona).

2 reti: Gallo, Guarco (Savona), Syku (Seravezza Pozzi), Gentili (Real Forte Querceta), Zlourhi, Falivena (Valdinievole Montecatini), Castaldo, Falomi (Unione Sanremo), Scalini, Frugoli (Massese), Rubechini, Nottoli (Ghivizzano Borgoamozzano), Roda, Saba (Finale), Lucarelli, Marinai (Viareggio), Orlando, Angelotti, Spaltro (Sestri Levante), Di Pietro, Fonjock, Corsini (Lavagnese), Clematis, Dall’Osso (Ligorna), Frosali, Carnevale (San Donato Tavarnelle), Gulli, Garbini (Albissola), Visibelli, Canessa, Gremigni, Castorani (Ponsacco), Gori, Vangi, Vinci, Serrotti (Scandicci), T. Degl’Innocenti (Rignanese), Cito (Real Forte Querceta), F. Meacci (Rignanese/Scandicci), Fiuzzi (Argentina), V. Giordani (Ghivizzano Borgoamozzano/Sestri Levante).

1 rete: Vecchiarelli, Caciagli, Favilli, Rinaldini, Islamaj (San Donato Tavarnelle), Guazzini, Lazzoni, Andreani (Viareggio), Ghimenti, Agrifogli, Esposito, Bigazzi, Melis, E. Degl’Innocenti, Di Nardo (Valdinievole Montecatini), Piu, Capocelli, Scalia, Sfinjari, Conti, Figone (Finale), Negro, Taddei, Costantini, Caboni (Unione Sanremo), Bigazzi, Tognarelli, Aliboni, Mastino (Real Forte Querceta), Fall, Cirrincione, Addiego Mobilio (Lavagnese), Pagano, Bassano, Gemignani, Michelotti (Ghivizzano Borgoamozzano), Molinari, Y. Papi (Albissola), Alderotti, Martinelli, Cerretelli, Folegnani (Scandicci), Sonnini, Berni, Ruggiero, Piras, Malafronte, Di Lauro (Argentina), Vassallo, Zunino, Moresco, Masella, Cavallone, Capotos, Panepinto (Ligorna), Brondi, Fenati, Massoni (Massese), Raso, Miglietta, Solinas, Roumadi, Piras, Armato (Sestri Levante), Bedin, Mazzanti, Gherardi, Menichetti (Ponsacco), Meucci, Ndou, Brenna, Piazza (Rignanese), Anselmo, Lumbombo (Savona), Fedi, Bortoletti, Bondielli, Bresciani, Ramacciotti, Fiale (Seravezza Pozzi).

Autoreti: Longo, Benga Samba, V. Giordani (pro Viareggio), Martinelli (pro Unione Sanremo), Gallo (pro Massese), Di Vito (pro Scandicci), Gulli, Cauz (pro Valdinievole Montecatini), Cavagnaro (pro Savona), Matteo (pro Real Forte Querceta), Di Nardo (pro Finale), Defilippi (pro Seravezza Pozzi), Diana (pro Ponsacco), Raso (pro Argentina).