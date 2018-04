Busalla, Sandro Campanelli: ” Grande impresa, che ci regala la salvezza”

Genova. Il Busalla vince (1-0), in casa della Rivarolese, mettendo le mani sulla salvezza, mentre gli avvoltoi dicono addio al secondo posto.

“Ci siamo presentati, a questo delicato match, privi di giocatori come Compagnone e Bianco, mentre nel corso della gara Cotellessa e Zanovello sono dovuti uscire per infortunio, ma la squadra non ha cercato scuse o alibi – dice Sandro Campanelli – ribattendo colpo su colpo agli attacchi di Mura e compagni, cercando di utilizzare le ripartenze per metterli in difficoltà”.

“La Rivarolese è andata vicino al goal con Mura, che ha colpito il palo, mentre noi abbiamo sciupato alcune occasioni con Cagliani, Dieci e Repetto. Proprio quest’ultimo, su un micidiale contropiede, ha

effettuato l’assist vincente per Dido Dieci, che non si è fatto pregare a buttare dentro la palla della vittoria e della salvezza”.

“Tutta la squadra ha giocato con determinazione, meritando il successo, ma consentimi di elogiare la proiva del giovane Piemontese, che ha giocato come un veterano, merito del lavoro e della fiducia di mister Cannistrà”.