Bronzo europeo in azzurro per Paolo Porro e Francesco Leoni

Genova. Grande Italia: gli azzurrini guidati da Vincenzo Fanizza conquistano la medaglia di bronzo al campionato europeo Under 18 in Repubblica Ceca e Slovacchia battendo la Russia per 3 a 1 nella finale per il terzo posto.

Nel team azzurro una bella fetta di Liguria con gli atleti Paolo Porro e Francesco Leoni protagonisti in campo assieme al secondo allenatore della Nazionale, Luca Leoni.

“È con orgoglio che il Comitato regionale della Liguria festeggia questa bellissima impresa dei ragazzi e del tecnico Leoni che è stato per dieci anni il selezionatore della rappresentativa maschile. Bravissimi!” si legge sul sito della Fipav ligure.