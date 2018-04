Bolzaneto, tentato furto nella notte a un’edicola: arrestato un 26enne

Genova. E’ successo nella notte, poco prima delle due, in via Bolzaneto. I poliziotti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato un 26enne di origini romene, pluripregiudicato, residente in Abruzzo, per tentato furto aggravato in concorso con un’altra persona, fuggita.

Gli agenti sono intervenuti dopo che un cittadino, avendo visto dalla finestra di casa due soggetti che stavano forzando la saracinesca di un’edicola, ha contattato il 112.

Gli operatori sono giunti sul luogo in pochi attimi e hanno sorpreso i due ancora intenti a forzare la serranda. I due malviventi, a quel punto, sono scappati inseguiti dagli agenti. Durante la fuga uno dei due ha perso due grossi cacciavite utilizzati per compiere il furto, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Dopo pochi minuti gli operatori sono riusciti a bloccare il 26enne trovandolo in possesso anche di una torcia frontale. L’uomo sarò processato con rito per direttissima.