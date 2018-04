Bolzaneto, l’attesa è finita: la nuova strada tra via Bruzzo e via Pastorino apre domani

Genova. Domani, venerdì 20 aprile, a partire dalle 12 avranno inizio le operazioni di verifica per la consegna della nuova strada che collegherà via Bruzzo a via Pastorino; al termine delle suddette operazioni si procederà all’apertura della strada. A confermarlo l’assessorato alla Mobilità e trasporti del Comune di Genova.

Il passaggio avrebbe dovuto essere pronto, secondo la tabella di marcia, qualche settimana fa ma il maltempo ha rallentato i lavori. La nuova viabilità dovrebbe ovviare ai disagi che si sono creati a Bolzaneto dopo la chiusura del passaggio a livello in prossimità del ponte di San Francesco.

Per il traffico pedonale, da metà febbraio, era stata concessa l’opzione della passerella di via Barchetta mentre per quello veicolare e dei mezzi pubblici bisognava usare il ponte Divisione Alpina Cuneense.

I lavori di risistemazione della rete sono portati avanti da Rfi. L’investimento è di circa 6 milioni di euro. Aster, su disposizione del municipio, invece, sta realizzando un nuovo parcheggio in via Bruzzo.