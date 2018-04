Bolzaneto, fugge all’alt della polizia e colpisce i poliziotti: arrestato 26enne

Genova. Un 26enne genovese, pregiudicato, è stato arrestato ieri dagli agenti del commissariato di Cornigliano per resistenza e lesioni.

Il giovane era stato notato in via Pastorino alla guida di uno scooter, ma è fuggito all’alt intimatogli dagli agenti preseguendo invece la propria corsa a forte velocità fino in Via Reta.

Qui, dopo essere salito con la moto sul marciapiede, è rimasto bloccato da due auto posteggiate ed è stato raggiunto dai poliziotti.

Nonostante l’impossibilità di proseguire la fuga, il giovane ha continuato a dare gas e ha opposto resistenza agli operatori, causando ad uno di essi lesioni medicate con prognosi di 7 giorni.

Il 26enne, pregiudicato per spaccio e furto, è stato arrestato oltreché sanzionato per guida senza patente. Questa mattina sarà processato per direttissima.