Bolzaneto: chiusura ponte San Francesco, modifiche al percorso del bus I08

Genova. Vista la definitiva chiusura al transito veicolare del ponte San Francesco a Bolzaneto, a partire da sabato 21 aprile il servizio integrativo I08 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione via Custo: i bus, giunti in via Santuario Nostra Signora della Guardia (direzione monte), proseguiranno per ponte Divisione Alpina Cuneense, nuovo tratto viario con sottopasso ferroviario, via Pastorino (direzione mare), via Custo dove effettueranno capolinea nell’area predisposta adiacente alla stazione ferroviaria.

Direzione via Adda: i bus, in partenza dal capolinea di via Custo, proseguiranno per via Pastorino (direzione monte), svolta a sinistra per il nuovo tratto viario con sottopasso ferroviario, via Bruzzo, ponte Ratto, via Nostra Signora della Guardia (direzione mare), dove riprenderanno regolare percorso.