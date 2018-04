Bolzaneto, cantieri per fibra ottica e asfaltatura e il traffico va in palla

Genova. Mattinata d’inferno per il traffico in Valpolcevera a causa di due diversi cantieri nel quartiere di Bolzaneto. Lunghe code sia da Teglia in direzione nord, sia e soprattutto da San Quirico verso il centro, si sono formate già dalle prime ore del mattino.

Occhi puntati su alcuni lavori di asfaltatura tra piazza Livraghi e via Bruzzo, e su un senso unico alternato attivato tra via Pastorino e via Zamperini per permettere uno scavo, l’ennesimo, della fibra ottica. I lavori sono proseguiti fino alla tarda mattinata e riprenderanno.

Proteste da parte dei cittadini che, in questi ultimi giorni, stanno avendo a che fare anche con i cantieri notturni per la nuova strada di collegamento all’altra sponda del Polcevera.

Strada nuova che, nonostante i programmi, non aprirà il prossimo lunedì ma probabilmente il 16 di aprile. Oltre all’asfaltatura, in queste ore, si procede con l’installazione degli impianti semaforici. A regime la nuova strada dovrebbe sostituire completamente il passaggio sul ponte di San Francesco, chiuso ormai da tempo e che in futuro dovrebbe diventare pedonale.