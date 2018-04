Genova. Oggi per la rubrica quotidiana di adozioni di cani e gatti senza famiglia, torniamo al canile Sherwood, di Prato e conosciamo Giuly e Boh, due giovani cagnolini di piccola tagli. Due storie diverse ma simili con un aspetto in comune: i due cani sono entrambi irresistibili.

Giuly è una cucciola di circa 6 mesi, di taglia molto piccola. E’ stata una cagnolina che, nella sfortuna, ha trovato la salvezza: vagava per le strade di Formia finché, un giorno, una macchina non l’ha investita.

“Un nostro adottante, assistendo alla scena, è corso a soccorrerla e l’ha portata in clinica – raccontano i volontari – Giuly, fortunatamente, è uscita illesa dall’incidente. Si è tentato di rintracciare un possibile proprietario ma, non essendosi fatto avanti nessuno e, non avendo la cagnolina né medaglietta né microchip, si è confermata l’ipotesi di una precedente vita da randagia. Giuly, dopo essere stata visitata, vaccinata e chippata, è arrivata a Sherwood. A causa di quanto ha vissuto, è una cagnolina spaventata di fronte alle persone sconosciute e intimidita da cani eccessivamente esuberanti mentre affianca volentieri compagni a quattro zampe calmi e non invadenti. Si cerca una famiglia dolce e paziente che possa dare a Giuly il tempo di conoscere ciò che la circonda affinché possa sbloccarsi definitivamente, sarebbe l’ideale per lei una famiglia con esperienza e che possa portare a termine un percorso di affiancamento con educatore. Siamo sicuri che ci sarà qualcuno che guarderà oltre alla sua forte timidezza e che gli farà tornare fiducia verso le persone”.

Si affida con obbligo di sterilizzazione.

Boh è un cagnolino di 11 mesi di taglia piccola. “Del suo passato – spiegano i volontari del Rifugio Sherwood – sappiamo che è stato trovato vagante con suo fratello nei dintorni di Roma. Segnalato da delle volontarie è stato portato ancora cucciolo in un canile di Roma a gennaio. In seguito, grazie ad associazioni che cercano di dare visibilità a cani residenti in canili affollati, è stato portato a Genova. Nel nostro rifugio si è subito trovato a suo agio dimostrando simpatie verso gli altri ospiti, sia maschi che femmine. È socievole e da cucciolo quale è gli piace giocare e stare in compagnia. Ha un’ottima salute, è negativo ad ogni test ma, un po’ magrolino”.

Boh cerca una famiglia che lo nutra con buon cibo e tanto amore. “Siamo sicuri che troverà presto casa, nessuno resiste alla sua dolcezza. Venite a conoscerlo di persona!”

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R.

Mail: info@noirandagi.it