A Bogliasco, sabato 21 aprile (ore 15) derby Primavera, fra Samp e Genoa

Genova. Un derby da non perdere, quello di sabato 21 aprile al “Garrone” di Bogliasco (ore 15), fra le Primavere di Sampdoria e Genoa, con in palio tre punti di fondamentale importanza per i blucerchiati, impegnati – come noto – in una quasi disperata corsa verso la salvezza, possibilmente senza dover fare ricorso ai play out.

Per questa fondamentale partita, il tecnico Simone Pavan ha diramato questo elenco di convocati:

Portieri: Krapikas, Hutvágner, Piccardo

Difensori: Doda, Ferrazzo, Mikulić, Oliana, Pastor Carayol, Romei, Tomic, Veips

Centrocampisti: Aramini, Eduardo Baldè, Gabbani, Perrone, Scotti, Soomets, Tessiore

Attaccanti: Balde, Cabral, Cappelletti, Curito, Gomes Ricciulli, Stijepović, Vujčič