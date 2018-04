Bogliasco. Cadono ancora i ragazzi del Bogliasco Bene, che questa volta cedono il passo alla Florentia incassando un netto 15 a 7.

Alla Nannini l’equilibrio regge soltanto per due tempi, poi i toscani prendono il largo nella terza ripresa ed incrementano il vantaggio nell’ultimo tempo, vendicandosi del pareggio beffardo subito all’andata.

Una doppietta di Coppolli inaugura le marcature, seguita dal primo squillo ospite firmato da Fracas. Il Bogliasco trova il momentaneo pari in avvio di secondo tempo con Brambilla ma viene immediatamente spedito a meno 2 dai toscani nonostante la segnatura di Ferrero prima dell’intervallo lungo.

Come spesso accade nella pallanuoto il terzo tempo si rivela decisivo. I fiorentini vanno a referto per ben sei volte in soli otto minuti rendendo di fatto inutili le realizzazioni di Guidaldi e Puccio, peraltro in rete anche nell’ultimo quarto. Non paga dell’ampio divario la Florentia infierisce sull’avversario continuando a punirlo ogni volta che può anche nel quarto tempo, infliggendo una severa lezione agli ormai demotivati biancazzurri.

“È stata una partita che per due tempi abbiamo giocato bene e che poi ci è scivolata via nel giro in un paio di azioni – commenta coach Daniele Bettini -. Come troppo spesso ci capita anche oggi abbiamo avuto una percentuale a uomo in più disastrosa, realizzando appena un terzo delle opportunità avute. In sintesi è stata un’altra occasione per accendere la scintilla in vista di un finale di stagione che si fa sempre più vicino e che invece abbiamo buttato letteralmente nel cesso. Non possiamo aspettare che succeda qualcosa da solo, dobbiamo metterci in testa che dipende solo da noi tirarci fuori da questa situazione rimboccandoci al più presto le maniche“.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Bogliasco Bene 15-7

(Parziali: 2-1, 3-2, 6-1, 4-2)

Rari Nantes Florentia: Cicali, Generini, Eskert 4, Coppoli 3, Turchini 2, Bini 1, Turchini, Dani, Razzi 1, Tomasic 2, Astarita 2, Di Fulvio, Maurizi.

Bogliasco Bene: Prian, Ferrero 1, Di Somma, Lanzoni, Brambilla Di Civesio 1, Guidaldi 2, Gambacorta, Monari, Cimarosti, Fracas 1, Puccio 2, Sadovyy, Di Donna. All. D. Bettini.

Arbitri: Alfi e Colombo.

Note. Usciti per limite di falli Generini e F. Turchini nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Florentia 6 su 7, Bogliasco 5 su 15.