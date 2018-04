Genova. Oggi, oltre le migliori aspettative, la situazione meteo sulla Liguria sarà buona, con un peggioramento in arrivo solo nel tardo pomeriggio o alla sera, ma per il 1 maggio nulla da fare. Al momento, secondo i previsori del centro meteo Limet, dovremmo rassegnarci a un martedì di piogge. Anche forti.

Un fronte freddo in transito sul nord Italia con effetti maggiori sulla Val Padana. Oggi, domenica 29 aprile, poco nuvoloso al mattino su tutta la regione. Dal tardo pomeriggio sera rapido incremento delle nubi con transito di rovesci da ovest verso est. Venti moderati da sud est, in rotazione da sud ovest nel pomeriggio con intesificazione. Mare calmo ma con onde in aumento fino a molto mosso in serata. Temperature: In lieve aumento sotto costa dove saranno comprese tra 16 e 24 gredi, stazionarie nelle zone interne, tra gli 11 e i 22.

Domani, lunedì 29 aprile, mattinata e primo pomeriggio con belle schiarite lungo le coste e nubi sparse nelle zone interne, con locali piovaschi. Dal pomeriggio nuovo incremento delle nubi. Venti ancora moderati da sud ovest al mattino ma in calo. Mare molto mosso ma in scaduta Temperature: in diminuzione.

Ed ecco martedì 1 maggio: al momento le previsioni parlano soltanto di una giornata instabile con molte nubi su gran parte della regione. Questo non implica necessariamente 24 ore di pioggia ininterrotta ma saranno possibile qua e là rovesci anche temporaleschi. Per pic-nic e grigliate: il rischio doccia c’è.