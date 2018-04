Genova. Come da pronostico della vigilia, nella sesta giornata del girone di ritorno il Genova Quinto B&B Assicurazioni centra la diciassettesima vittoria in altrettante partite di campionato, qualificandosi così ai playoff promozione con cinque giornate di anticipo.

A dover cedere il passo questa volta è la Rari Nantes Arenzano, impegnata nella lotta per non retrocedere, che nella vasca di Savona vede quasi compromessa la partita già alla fine del primo tempo, chiuso sul 6-1 per i biancorossi.

“La qualificazione ai playoff è una tappa obbligata del nostro percorso – commenta il tecnico genovese Gabriele Luccianti -. Intendiamoci, non voglio passare per quello che snobba un avvenimento del genere, per giunta conquistato con cinque giornate di anticipo sulla fine del campionato. Però il nostro obiettivo è quello di fare il possibile per tornare in Serie A1, per farlo dobbiamo vincere tutte le partite, playoff compresi. E quindi dobbiamo qualificarci per gli spareggi con anticipo, poi essere certi del terzo posto, del secondo e del primo. Sono tappe obbligate. Quanto alla partita, mi spiace aver preso 8 gol, che sono stati, non dico tutti ma buona parte, frutto di disattenzioni personali, di confusione su alcuni rientri difensivi: aspetti sui quali dobbiamo ancora lavorare. Posso capire che quando chiudi il primo tempo sul 6-1 ci possa essere un calo di concentrazione, ma una squadra forte si valuta soprattutto dalla difesa. Quindi avrei preferito fare un po’ meno gol, ma subirne anche meno”.