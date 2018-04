Basket Pegli: partite cruciali per Under 16 femminile e Under 18 Eccellenza

Genova. L’Under 13 élite ottiene al PalaSharkers una buona e convincente vittoria contro il Meeting nella fase ad orologio con il punteggio di 71-38.

Sconfitta invece per l’Under 16 femminile nella gara 1 di finale a casa delle favoritissime spezzine di Basket Academy; finisce con il punteggio di 64-35, con le pegliesi decimate dagli infortunii mai realmente in partita; ci sarà tempo e modo di rifarsi al ritorno al PalaSharkers.

Stessa sorte per l’Under 20 maschile che in gara 2 dei quarti di finale sul difficile campo di Ospedaletti litiga per tutta la partita con i ferri locali e malgrado una prestazione gagliarda viene sconfitta per 58-44; gli arancioblù non hanno neanche il tempo di deprimersi che è già ora di scendere nuovamente in campo, stavolta tra le mure amiche del PalaSharkers, per la decisiva gara 3. Questa volta il canestro si allarga, soprattutto nei tiri da tre punti, e con la conferma di una difesa attenta e combattiva come quella della partita precedente non può che finire con una bella vittoria per 74-66. Da migliorare ancora la gestione del vantaggio ed alcune scelte offensive un po’ forzate che avrebbero potuto vanificare la bella partita dei ragazzi, ma quello che conta è aver conquistato la semifinale del campionato contro Uisp Rivarolo, prima al termine della regular season.

Il weekend sarà aperto da gara 2 di finale playoff Under 16 femminile; le ragazze scenderanno in campo al PalaSharkers alle ore 18.15; ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per una gara da dentro o fuori, con le nostre decise a vendere cara la pelle.

Sabato l’Under 13 élite giocherà sul difficile campo di Imperia alle ore 18,30 con l’obbiettivo di continuare l’importante crescita del gruppo.

Alle ore 21 al PalaSharkers l’Under 18 Eccellenza giocherà contro ABA Saluzzo nella fase elite del campionato con l’obbligo della vittoria per continuare a sperare nel primo posto del girone e nella conquista della final four; anche in questo caso ci si aspetta un Pala Sharkers da tutto esaurito.

Di seguito due tabellini.

Gara 2 Under 20

BC Ospedaletti – Basket Pegli 58-44

(14-2, 29-20, 45-36)

BC Ospedaletti: Cordone, Mondino, Leoncini 3, Revetria 12, Donetti, Teutino 15, Perri 5, Vivo 4, Palmero 12, Signoriello 7. All. Carbonetto Ass. Lupi.

Basket Pegli: Tesconi 7, Ficarra 3, Dellarovere 4, Turchino 14, Peruzzi 2, Nsesih 10, Moggio G., Tonetti, Ferro, Mozzone, Moggio D., Zaio 4. All. Griffanti Bartoli Ass. Pozzi.

Gara 3 Under 20

Basket Pegli – BC Ospedaletti 74-66

(19-10, 35-30, 59-44)

Basket Pegli: Tesconi 21, Ficarra, Dellarovere 2, Turchino 5, Peruzzi 2, Nsesih 12, Moggio G., Gervino, Ferro 16, Mozzone 1, Moggio D. 5, Zaio 10. All. Griffanti Bartoli Ass. Pozzi.

BC Ospedaletti: Cordone 2, Leoncini 6, Revetria 21, Donetti, Teutino 11, Perri 11, Vivo 1, Palmero 6, Signoriello 14. All. Carbonetto Ass. Lupi.