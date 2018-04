Basket: l’Under 16 femminile del Basket Pegli approda alle finali

Genova. Due partite giocate infrasettimanalmente dalle formazioni del Basket Pegli ed altrettante vittorie, ma dal sapore differente.

L’Under 16 femminile, nella gara 2 delle semifinali playoff, strappa il pass per le finali espugnando martedì il difficile parquet di Cairo.

Questo il commento di un soddisfatto coach Ezio Torchia sull’intera serie: “Approdano in finale non senza fatica le nostre ragazze, dopo una doppia gara di semifinale condizionata dalle assenze e dalle condizioni precarie di molte giocatrici che con cuore hanno deciso di esserci comunque. Con ben cinque 2004 a referto e in campo da protagoniste, le Sharkers sfoderano grinta e cuore e conquistano l’ennesima finale. Infatti in gara uno oltre alle assenze di Giorgia, Laura, Marta e Francesca, dobbiamo dosare l’apporto delle acciaccate Elena e Matilde e con le unghie, indirizziamo la serie dalla nostra. In gara due recuperiamo il capitano Francesca e abbiamo una Matilde un po’ meno dolorante, mentre Elena stringe i denti pur di esserci e Martina pur indisposta viene in panchina. Le due gare sono simili, caratterizzate entrambe dai pochi punti segnati dal nostro attacco, condizionato anche dal fatto che per la Ma prima volta durante l’anno, facendo di necessità virtù, mettiamo in campo quintetti inediti che forse non hanno garantito una grande produttività offensiva, ma perlomeno hanno permesso degli accoppiamenti difensivi efficaci. Infatti le avversarie in gara uno si fermano a 35 punti, punteggio simile a quelli delle altre tre gare stagionali vinte e in gara due raggiungono i 40. In attacco, come detto stentiamo un po’, complici il ritmo basso che dobbiamo accettare e un gioco a tratti farraginoso e confusionario. Nonostante tutto ciò, solo un piccolo sbandamento consente ieri alle avversarie di mettere il naso avanti, chiudendo sul 37-33 al terzo mini intervallo. Le ragazze sono davvero brave a mantenere la calma e a riprendere l’inerzia della partita con un parziale di 14-3, nell’ultima frazione che non ammette repliche e chiude la serie”. Risultato: Cairo – Pegli 40-47

Ben diverso le spirito con cui l’Under 18 Eccellenza torna da Ciriè; contro un avversario decisamente alla portata e privo di tre giocatori per squalifica gli arancioblù confermano per l’ennesima volta il loro “mal di trasferta” e dopo una prestazione a dir poco sconfortante riescono solo nel finale a portare via il referto rosa dal parquet di Nole. Da salvare la reazione dell’ultimo parziale nel quale, facendo solo cose normali, i liguri riescono a ritornare in vantaggio ed ad ottenere la vittoria, ma davvero sconvolgente il terzo quarto nel quale riescono a smuovere il tabellino solo all’ultimo secondo dopo praticamente dieci minuti in cui solo gli avversari segnano. Ci vorrà ben altro contro per sperare nella final four del campionato. Risultato: Ciriè – Basket Pegli 43-47.

Il nuovo fine settimana sarà aperto dall’Under 16 maschile, chiamata a confermare nell’ultima giornata della fase ad orologio il primo posto in classifica venerdì alle 19,15 all’Ostello contro la Scat; partita questa che può celare delle insidie, essendo i biancorossi insieme al My Basket gli unici ad essere riusciti a sconfiggere gli arancioblù in stagione.

Sabato alle 17 l’Under 14 femminile giocherà a La Spezia contro la DLF, attualmente seconda in classifica, per continuare il percorso netto portato avanti sinora, con le padrone di casa decise a vendere cara la pelle. Alle 18 la prima squadra chiuderà il suo campionato di Serie C Silver in casa del Cus Genova con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime partite, contro un avversario primo in classifica e che nei precedenti di stagione ha sempre annichilito i pegliesi, soprattutto dal punto di vista offensivo.

Chiuderà il weekend l’Under 14 élite, chiamata ad un pronto riscatto dopo la pessima partita con il Cus, sul difficile e lontano campo di Bordighera. La forza degli avversari sarà un buon banco di prova per i ragazzi di coach Ambrosini, che si aspetta da loro una reazione di orgoglio ed una prova di personalità.

Il tabellino dell’Under 18 Eccellenza:

Pallacanestro Ciriè – Basket Pegli 43-47

(Parziali: 16-14, 21-33, 36-36)

Pallacanestro Ciriè: Cussigh, Giacometti, Buri 7, Bianco A. 5, Leli 2, Bianco S. 2, Melli 5, Picatto, Aimone, Baudo 3, Anglesio 17, Isacco. All. Granello, ass. Rubino.

Basket Pegli: Penna 10, Tesconi, Bochicchio, Gottingi 2, Nsesih 5, Moggio 8, Turchino 4, Peruzzi 2, Ferro 7, Mozzone 2, Zaio 7, Pedemonte. All. Piastra, ass. Ambrosini e Pozzi.