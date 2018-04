Basket: il Bic Genova ha la meglio sul Torino e rafforza la seconda posizione

Genova. La quinta giornata del girone di ritorno della Serie B Fipic vede il BIC Genova battere Torino: ora il traguardo è sempre più vicino.

Il team genovese parte forte e mette subito in chiaro le cose, con la squadra locale che non riesce a fermare gli attacchi dei liguri.

Primo quarto devastante; poi il gioco rallenta e il BIC Genova controlla palla dopo palla, gestendo il vantaggio e tenendo sempre i padroni di casa a distanza.

Per quanto riguarda la lotta al vertice del girone A, Sassari vince facile contro Brescia per 84-27 mentre Parma conquista una vittoria sudata contro un Bologna in gran forma, 55-57 per i parmensi.

A due giornate dal termine la classifica rimane invariata, Sassari 24, Genova 20 e Parma 18. Genova sarà impegnata ancora fuori casa a Piacenza prima della sfida decisiva contro Parma che si giocherà a Chiavari tra nove giorni.

Il tabellino:

HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino – BIC Genova 35-57

(Parziali: 5-14, 15-15, 10-14, 4-14)

BIC Genova: Serio 14, Amasio 27, Arena 14, Mazzocca 2.

I risultati della 12ª giornata:

I Bradipi Circolo Dozza Bologna – Laumas Elettronica GiocoParma 55-57

Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari – Omal Icaro Basket Brescia 84-27

Bulla Sport Ospedale G. Verdi – Basket Seregno Gelsia 62-53

La classifica del girone A:

1° Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 24

2° BIC Genova 20

3° Laumas Elettronica GiocoParma 18

4° Basket Seregno Gelsia 11

5° Bulla Sport Ospedale G. Verdi 8

6° I Bradipi Circolo Dozza Bologna 7

7° HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino 6

8° Omal Icaro Basket Brescia 2