Genova. Vincono le prime della classe ( Baiardo, Rivasamba, Athletic Club e Golfo Paradiso) del campionato di Promozione, girone B, ma il più soddisfatto è certamente il mister dei ‘draghetti’, Guido Poggi: “Hanno vinto tutte e quattro le contendenti al salto in Eccellenza, ma il nostro vantaggio è rappresentato dal fatto di avere una partita in meno da giocare”.

E’ un Poggi in versione Boskov, quello che si presenta, visibilmente soddisfatto, ai microfoni di Ge24, al termine del match vinto (4-2) con la Goliardica di mister Roberto Bollentini.

“Non è stato facile, venire a capo della resistenza della Goliardica, presentatasi in campo con uno schieramento che prevedeva nove giocatori sotto la linea della palla, in fase di non possesso. E’ stato fondamentale, per noi, segnare la rete del 2-1 nei minuti di recupero del primo tempo, fatto che ha costretto, poi, gli avversari a giocare in maniera diversa e questo ci ha avvantaggiato”.

“Manteniamo un ‘gap’ di tre punti nei confronti del Rivasamba, avversario molto forte e che spera di recuperare il distacco nello scontro diretto, che avremo in casa loro. Noi intanto, alla ripresa degli allenamenti, penseremo a come affrontare al meglio il Forza Coraggio”.