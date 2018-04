Autostrade, dal 9 al 14 aprile chiusure notturne del ponte Morandi e dell’allacciamento A7/A10

Genova. Autostrade per l’Italia comunica che sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire i lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto “Polcevera”, per quattro notti consecutive con orario 22-6, dalle 22 di lunedì 9 alle 06 di venerdì 13 aprile, sarà chiuso l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Genova ed è diretto a Savona.

In alternativa, chi proviene da Genova potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Aeroporto, sulla A10.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.