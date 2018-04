Autostrada, auto cappotta su A12 altezza Recco. Conducente in codice rosso al San Martino.

Genova. Un incidente in A12, direzione Livorno, sta provocando rallentamenti e code ne tratto compreso tra Nervi e Rapallo.

L’incidente è avvenuto verso le sette e mezza di questa mattina, tra un camion frigo e un’autovettura a seguito di una collisione le cui cause sono ancora da accertare. L’automobile si è rovesciata, ferendo gravemente il conducente, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso San Martino di Genova. Sul posto tutti presenti tutti i mezzi di soccorso.

Il tratto autostradale è stato chiuso diversi minuti per permettere l’arrivo dell’elicottero: al momento si registrano code di sette chilometri in aumento, e rallentamenti pesantissimi in uscita a Nervi, direzione Livorno.

Autostrade per l’Italia consiglia, infatti, per chi viaggia in direzione Livorno, di uscire a Nervi e rientrare a Rapallo, riversando i disagi sulle spalle delle viabilità urbana