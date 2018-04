Aurelia, dal 9 aprile tratto chiuso tra Zoagli e Chiavari per lavori alla rete idrica

Genova. Anas comunica che, per lavori di posa di una condotta idrica su un tratto della strada statale 1 “Via Aurelia”, da lunedì 9 aprile saranno istituite alcune limitazioni al traffico, all’interno dei territori comunali di Zoagli e Chiavari, in provincia di Genova.

Nel dettaglio, nel tratto tra il km 486,000 e il km 489,400, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo. La fine degli interventi è prevista per giovedì 12 luglio.

Inoltre, sempre sulla statale 1 “Via Aurelia”, per la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza di un muro di sostegno, rimarrà attivo fino al 15 maggio il restringimento di carreggiata, dal km 677,400 al km 677,500, nel comune di Arma di Taggia, in provincia di Imperia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida