Anche a Genova si festeggia la giornata mondiale della risata: tutti gli appuntamenti

Genova. Oggi, domenica 6 maggio, dalle 10 alle 17 si svolge la settima edizione della Giornata Mondiale della Risata a Genova, un’iniziativa itinerante di pace e risata, aperta a tutti, con diverse tappe in giro per la città. L’iniziativa è libera e gratuita – aperta alle famiglie – con la possibilità di un contributo volontario, e si svolge nell’ambito della globale World Laughter Day.

I posti sono limitati ma gratuiti (ci si iscrive su https://giornatamondialerisatagenova2018.eventbrite.it) sia per gli eventi del mattino e del pomeriggio, sia per “Risate al Buio”, speciale iniziativa di quest’anno.

Si parte alle 10 con un caffettino al volo presso il Caffè Gelateria Box Cream di Via Orefici 59r – specialità caffè con panera scontata per chi partecipa alla Giornata, seguito da una sessione yoga della risata dalle 10:30 alle 12 presso il Laboratorio Sociale di Vico del Papa.

Tappa chiave: “Risate al Buio”, dalle 12:40 alle 13:45, con la collaborazione e partnership di Dialogo nel Buio, accanto a Galata Museo del Mare. Dialogo nel Buio è uno straordinario percorso multisensoriale, in totale assenza di luce, attraverso ambienti e situazioni reali di vita quotidiana.

“Durante Risate al Buio – spiega l’organizzatrice, Eva Provedel – sperimenteremo il potere sensoriale della risata come strumento di gioiosa connessione e condivisione, attraverso il suono e le vibrazioni della risata, un’esperienza unica nel suo genere! Conduce Eva Provedel. Per questa iniziativa speciale i posti sono limitati e occorre prenotare il biglietto “Risate al Buio” o “Lista d’attesa (Risate al Buio)” a seconda della disponibilità”.

Alle 13:45 camminata tra vicoli fino alla funicolare Zecca-Righi in via Targa. Dopo il Treno, la Metro, l’Ascensore, il Bus e il Traghetto della Risata negli anni passati, quest’anno alle 14:30 il gruppo salità sulla FUNICOLARE DELLA RISATA per portare le risate dal cuore della città alle alture del Righi, con panorami mozzafiato sulla Genova.

Infine alle 15:30 si svolgerà la “mega-sessione di risate planetarie” presso il parco accanto al Planetario e all’Osservatorio Astronomico, a pochi minuti dalla funicolare Zecca. Alle 17 chiusura e ridiscesa in funicolare.