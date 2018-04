Amt, ecco tutte le modifiche ai percorsi dei bus in occasione di Euroflora

Genova. Amt informa che, in occasione di “Euroflora 2018” le linee 15, 516, 517 e Drinbus Nervi modificheranno i percorsi a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Oberdan. Le variazioni saranno in vigore da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 19.30. A seguire riportiamo il dettaglio delle modifiche.

 Linea 15

Direzione levante: i bus, in via Oberdan (ponte di Nervi) proseguiranno per via del Commercio, via Oberdan, via Murcarolo, via Gianelli dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per via Gianelli dove riprenderanno regolare percorso.

 Linea 516

Direzione Sant’ Ilario: i bus, in partenza dal capolinea di via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Sant’Ilario dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Nervi: percorso regolare.

 Linea 517

Direzione Capolungo: i bus, in partenza dal capolinea di via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Aurelia dove effettueranno inversione di marcia nell’area “Ex-Dazio”, via Aurelia, via Somma dove effettueranno regolare capolinea. Direzione Nervi: percorso regolare.

 Drinbus Nervi

Non verranno effettuate le seguenti fermate: Sciolla; Pittaluga; Campostano; Duca Abruzzi e

Oberdan 4 – 5 – 6 – 7.