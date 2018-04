Alti e bassi nel weekend del Basket Pegli

Genova. Venerdì l’Under 16 maschile del Basket Pegli conquista ufficialmente il primo posto nel suo girone andando a vincere sul campo della SCAT dopo una partita a dire il vero non troppo brillante. Nei playoff, complici le due sconfitte decisamente evitabili rimediate in regular season, partirà come terza testa di serie ma con intatte le possibilità di lottare per il titolo. Punteggio: SCAT – Pegli 49-56.

Sabato, sul campo del DLF, si conclude con una vittoria il girone élite per l’Under 14 femminile. Sul difficile campo di Spezia, le ragazze giocano l’ennesima partita di grande intensità difensiva fermando le bocche da fuoco spezzine. In attacco, le arancioblù producono buoni canestri in contropiede e transizione; contro la difesa schierata, invece, alcuni aspetti del gioco devono ancora essere migliorati. Prossimo impegno le semifinali playoff contro Ardita. Punteggio: DLF – Pegli 27-75.

La prima squadra chiude la stagione di Serie C Silver sul campo della capolista Cus Genova con una secca sconfitta. Dopo due primi quarti discreti gli arancioblù lasciano il cervello negli spogliatoi rimediando l’ennesimo trentello contro gli universitari, segno che più che su tecnica e tattica siano mentalità e cuore gli aspetti su cui c’è maggiormente da lavorare. Punteggio: Cus Genova – Pegli 77-45.

Domenica pomeriggio l’Under 14 élite subisce una brutta sconfitta sul campo di Bordighera, dove sono stati soprattutto i più piccoli a tenere in piedi la baracca, confermando il momento di involuzione dei 2004 palesatosi nelle ultime partite. Punteggio: Bordighera – Pegli 68-43.

Sempre domenica al PalaSharkers si è tenuto il raduno minibasket degli Scoiattoli Junior (leve 2010-2011): è stato un grande successo, con nove società presenti e 120 miniatleti che si sono sfidati e divertiti nel più puro spirito del minibasket. Da segnalare anche il pubblico in tribuna molto corretto e sportivo, come sempre dovrebbe essere!

Di seguito i tabellini.

Under 16 maschile

SCAT – Basket Pegli 46-59

(Parziali: 6-18; 19-33; 31-45).

SCAT: Crovetto 11, Pero 8 , Carrara 2, Nuciera 4 , Pischeda, Sivarajah 7, Ehigbai 2, Drago 12, Fornaro, Giorgetti. All. Casalino, ass. Allegretti.

Basket Pegli: Schiano 12, Concato , Benignetti 9, Ventura 13, Grasso 2, Pescarolo 2, Bruzzone 10, Ferrante 2, Lucagrossi 4, Vagnati 6. All. Ambrosini.

Under 14 femminile

DLF Spezia – Basket Pegli 27-75

(Parziali: 6-18; 12-40; 23-58)

DLF Spezia: Buonanno 2, Candelori N. 2, Candelori V. 11, Amadei 8, Silvi, Guerrieri 2, Ricco, Moselli (cap.), Vegna, Raggi, Cavaglini. All. Cirillo.

Basket Pegli: Magno, Bruzzone 8, Praussello (cap.) 4, Della Margherita 8, Renzi, Pini 14, Garofalo, Arecco 7, Cinque 2, Napoli 2, Barberis 15, Arado 15. All. Griffanti.

Serie C Silver

Cus Genova Basket – Basket Pegli 77-45

(Parziali: 21-14; 40-24; 64-35)

Cus Genova Basket: Bianco 2, Vallefuoco N. 9, Dufour 20, Cassanello 4, Mangione 25, Bedini 5, Vallefuoco S. 5, Vicenzi, Zavaglio 2, Pampuro 2, Franconi 3. All. Pansolin, ass. Taverna.

Basket Pegli: Penna 4, Zaio A. 5, Brichetto M. 4, Gottingi 5, Corba 3, Nicoletti 8, Nsesih 3, Mozzone 2, Bochicchio 3, Pedemonte 8. All. Piastra, ass. Pozzi.