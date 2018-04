Alternanza Scuola Lavoro, ultimi giorni per richiedere i contributi destinati alle imprese

Genova. Ha avuto luogo oggi in Camera di Commercio l’Alternanza Day 2018, la giornata di orientamento al lavoro e alle professioni, dedicata alle imprese e agli istituti scolastici genovesi e voluta da Unioncamere.

All’ordine del giorno un approfondimento sul Registro per l’Alternanza Scuola Lavoro, l’analisi dei principali risultati del sistema informativo Excelsior e dello Sportello Virtuale per l’Orientamento (SVO) e il lancio della seconda edizione del Premio “Storie di Alternanza”.

Sotto i riflettori, inoltre, il bando per i contributi alle imprese che svolgono progetti di Alternanza Scuola Lavoro, giunto al periodo conclusivo.

C’è tempo, infatti, fino al 30 aprile per accedere ai contributi che la Camera di commercio di Genova ha messo a disposizione delle MPMI della provincia di Genova che inseriscono giovani studenti in percorsi di ASL, per un totale di 50.000 euro.