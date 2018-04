Allarme incendio nella sede del consiglio regionale

Genova. Un fischio e una sirena prolungata, con la voce computerizzata che in italiano e in inglese invitava le persone ad abbandonare l’edificio attraverso le vie di uscita. Imprevisto in consiglio regionale oggi pomeriggio, quando, intorno alle 14.30, si è attivato il sistema che segnalava un incendio.

In quel momento l’aula era affollata, essendo in discussione la proposta di proroga della legge sul gioco d’azzardo. A giudicare da ciò che si vede nel nostro video, l’allarme non è stato preso molto sul serio, ma comunque l’edificio di via Fieschi è stato evacuato abbastanza rapidamente.

Dopo le verifiche del caso e appurato che non ci fosse nessun incendio, le persone sono state fatte rientrare. La discussione, questa sì infuocata, è già ripresa.