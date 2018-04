Allarme bomba nella clinica neurologica del San Martino

Genova. Un pacco sospetto di forma tubolare da cui fuoriuscivano diversi fili elettrici e un timer, ha fatto scattare l’allarme bomba oggi in tarda mattinata negli spogliatoi della clinica neurologica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in via de Toni.

La direzione dell’ospedale ha segnalato subito il ritrovamento alle forze dell’ordine. Sul posto, intorno alle 13, sono intervenuti gli agenti di polizia e gli artificieri, che hanno accertato trattarsi di materiale innocuo, pur essendo molto somigliante a un ordigno, una struttura molto simile a ciò che si vede vede nei film. Un brutto scherzo? Un avvertimento per qualcuno? Difficile capirlo al momento.

L’evento segue un altro fatto di cronaca avvenuto nell’ambito dell’ospedale: questa mattina intorno alle 7.30 ignoti hanno dato fuoco ad un cassonetto situato nei fondi del monoblocco, nel tunnel sotterraneo che collega il padiglione al Pronto soccorso dell’Ospedale.