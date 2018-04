Alberto Verardo e Cristina Rinaldis: debutto stagionale al Rally Valli Cuneesi

Genova. Il Rally Valli Cuneesi, in programma a Dronero da giovedì 26 a sabato 28 aprile, vedrà l’esordio stagionale di Alberto Verardo e Cristina Rinaldis, pronti a ripartire per difendere il titolo conquistato nella Coppa Italia Prima Zona 2017.

I portacolori della Lanterna Corse Rally Team, vincitori della Coppa Aci Prima Zona della classe N3, affronteranno la gara di apertura della serie a bordo della stessa Renault Clio portata al successo dopo le quattro tappe della scorsa stagione, appartenente quest’anno alla classe S3 della categoria produzione.

Verardo troverà diversi avversari ostici, a partire dal compagno di squadra Mario Tabacco, che per il 2018 tornerà a vestire i colori della Lanterna Corse Rally Team e che sarà affiancato da Giuliano Pozzo a bordo di un’altra Renault Clio S3.

Subito dopo il weekend, martedì 1 maggio, il team genovese ha già fissato un altro importante appuntamento, riservato agli specialisti dei birilli: lo slalom Mignanego-Giovi. Cinque saranno i piloti impegnati sulla Strada provinciale 35, capitanati dal veterano Marco Gallo, pronto ad affrontare la classica con la Renault Clio super 1.6 in classe A1600 e che, nuovamente, sfiderà il figlio Riccardo, in gara con una Renault Clio N2000.

Gianluca Caserza, con la Peugeot 208 R2 in classe A1600, cercherà di dimenticare la sfortuna del Rally Lirenas, mentre Marco Riva e Francesco Bigotti saranno al via con due Peugeot 106 Gruppo A, rispettivamente in classe 1600 e 1400. Anche Mario Tabacco, subito dopo aver affrontato il Rally Valli Cuneesi, parteciperà allo slalom più antico d’Italia, ma scenderà dalla Clio per salire sulla mitica Peugeot 205.