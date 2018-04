Aeroporto di Genova, Volabus prolunga l’orario serale: ultima corsa dopo mezzanotte

Genova. Servizi di trasporto pubblico sempre più a misura di turisti, pronti ad accogliere i tanti passeggeri che arrivano a Genova in volo. È questo l’obiettivo della nuova programmazione oraria di Volabus, il servizio AMT di collegamento tra la Stazione Brignole e l’aeroporto Cristoforo Colombo. Da sabato 28 aprile la linea Volabus modificherà gli orari: anticiperà la prima corsa da Brignole (dalle 5.15 alle 5.00) e prolungherà il servizio nella fascia serale per migliorare le coincidenze con gli arrivi e le partenze dei voli.

L’ultima corsa dall’aeroporto avverrà dopo mezzanotte, alle 00.20, rispetto alle 23.05 di oggi; questo consentirà la fruizione del servizio anche ai clienti degli ultimi voli in arrivo a Genova.

“L’ottica nella quale ci muoviamo è quella di sviluppare al massimo le potenzialità dello scalo cittadino, che grazie alla sua vicinanza al centro, raggiungibile in pochissimo tempo, è un vero e proprio “City airport” – sottolinea Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – Visti i nuovi voli già inseriti nella programmazione dell’aeroporto e quelli che verranno, vogliamo offrire un servizio che vada sempre più incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti”

“AMT è consapevole del valore di un aeroporto ben collegato con la città – dichiara Marco Beltrami Amministratore Unico di AMT – queste modifiche, stimolate dal crescente dialogo e collaborazione con Aeroporto di Genova, rappresentano l’impegno e lo sforzo di AMT per garantire una mobilità di qualità anche ai viaggiatori e valorizzare il ruolo dell’aeroporto come volano dell’economia genovese”.

“Il miglioramento dell’accessibilità del Cristoforo Colombo è una priorità assoluta – dichiara Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Solo attraverso collegamenti efficienti ed economici che ci rendano un vero “City airport” potremo garantire la prosecuzione e il potenziamento della forte crescita dei voli avviata quest’anno. Siamo grati al Comune di Genova e ad AMT per questa importante novità: un segnale di attenzione e di impegno che risponde alle esigenze dei passeggeri in partenza e dei tanti turisti in arrivo nella nostra regione grazie ai nuovi collegamenti aerei”.

Di seguito sono riportati i nuovi orari, validi tutti i giorni, in vigore da sabato 28 aprile.

Da Stazione Brignole per Aeroporto arrivi

0500 0550 0625 0700 0740 0820 0900 0945 1025 1105 1145 1230 1310 1355 1430 1515 1600 1640 1725 1805 1850 1950 2025 2115 2235 2345

Da Aeroporto arrivi per Stazione Brignole

0550 0625 0700 0740 0820 0905 0945 1025 1105 1150 1230 1315 1350 1435 1515 1555 1645 1725 1810 1910 1945 2030 2105 2200 2315 0020

Si ricorda che il biglietto Volabus (6 euro) permette di effettuare una corsa su Volabus e di viaggiare per 60 minuti su bus, metro, ascensori e funicolari della rete AMT, nell’ambito dello stesso giorno. Il biglietto per viaggiare su Volabus si può acquistare anche online, direttamente sul sito www.amt.genova.it , al prezzo scontato di 5 euro.