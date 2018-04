Genova. La campagna a favore dell’adozione di cani e gatti abbandonati torna e riparte da Sestri Ponente, con la struttura del canile di Monte Contessa. Che ci presenta la storia di tre cercafamiglia.

Betty. Ci sono dei cagnetti che quando li vedi in canile ti chiedi davvero che cosa ci facciano lì dentro. Cani buoni, con lo sguardo speranzoso. Una di questi è sicuramente Betty. Buona che più buona non si può. Ha 8 anni, non più giovanissima, ma ha simpatia e dolcezza a non finire: una cagnolina adatta a tutti e soprattutto a chi è alle prime esperienze con i cani. Chissà perché alla sua età e non più di primo pelo si è ritrovata in gattabuia. Lei sicuramente se lo chiede ogni giorno e non smette di sperare che prima o poi qualcuno chieda proprio di lei e che non tradisca la sua fiducia per il resto della sua vita.

Ciak ha 5 anni ed è arrivato in canile il 28 luglio 2017: era l’ombra di quello che è adesso: molto sporco, discretamente “puzzone”, decisamente sottopeso e parecchio spelacchiato. Sul collo aveva un brutto taglio: forse prima di abbandonarlo in strada gli avevano tolto il microchip (gli umani, ormai, non ci stupiscono più). I primi giorni era triste, stanco, spaesato e sofferente. Lo abbiamo curato, nutrito e abbiamo visto rifiorire il cane meraviglioso che è. Dicono di lui che è un cane praticamente perfetto: giovane, bravo a comunicare con i suoi simili verso i quali è selettivo ma mai invadente. Nel suo sguardo si legge il desiderio di un rapporto speciale: ha gli occhi di chi cerca il suo compagno umano per la vita. Ciak è un cane molto propositivo e comunicativo verso le persone. Come tutti i pit adora il contatto fisico. In passeggiata tende a ignorare i cani e non dà problemi, ma se un cane non gli va a genio (maschio o femmina che sia) lo fa capire da subito. Bravo in auto, delicatissimo in contesto urbano e in mezzo alla gente.

Nora, 9 anni, è una bella signora che il tempo non ha scalfito. Se riesci a entrare nelle sue grazie, preparati ad avere una compagna poco invadente, perfetta in passeggiata, silenziosa in macchina, tranquilla in casa e gran dispensatore di baci. Per lei cerchiamo una adozione per la vita, da valutare con altri cani e altri animali.