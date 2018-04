Arenzano. Torniamo ad Arenzano, con i volontari dell’associazione Impronte da salvare, per scoprire la storia di Calimero, Monita e Agata & Camilla.

Io ero Calimero, arrivavo da Salerno e sono stato adottato a Genova poco prima di Natale. Allora avevo 6 mesi e sono diventato l’amato “black” che vedete in questa foto. Cosa mi succede? La mia famiglia adottiva non è più in grado di tenermi, per una di quelle brutte tegole che ogni tanto arrivano all’improvviso. Quindi sabato prossimo tornerò adessere Calimero, tornerò da quelle volontarie che mi volevano bene al canile di Arenzano e che cercheranno per me una nuova definitiva casa. Mi aiutate anche voi a trovarla?? Grazie da Calimero che ora ha 10 mesi, è taglia media contenuta, è bello e bravo, va benino al guinzaglio e non sporca in casa.

Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162

Questa deliziosa baffetta di 4 mesi taglia media si chiama Monita ed è ospite da poco nella nostra struttura e ha già fatto breccia nel cuore di chi l’ha conosciuta, ancora un po’ di timidezza c’è, ma prestissimo la piccola si scioglierà del tutto. Dolcissima docile e straordinariamente bella Monita vi aspetta per cominciare la sua vera vita.

Agata e Camilla sono due sorelline salite dalla Sicilia in cerca di famiglia. Sono nostre ospiti in struttura, hanno circa 7/8 mesi e sono già sterilizzate. Arrivate un pochino schive ci hanno messo pochissimi giorni a sbloccarsi e a diventare due cagnoline allegre super affettuose giocose e molto intelligenti. In un attimo hanno imparato ad andare al guinzaglio. Loro sono molto contenute come taglia saranno ora intorno ai 12 kg ed essendo già sterilizzate crediamo che il loro sviluppo sia quasi concluso. Vi aspettano in canile per farsi conoscere. Perfetta anche adozione separata.

