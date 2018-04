Rc Auto cambia a seconda del Cap, ecco dove si paga di più a Genova

Genova. Stesso assicurato, stessa automobile, stesso attestato di rischio, stessa città di residenza, ma tariffa Rc notevolmente diversa; come mai? La ragione, spesso, si traduce in 3 lettere: Cap. Secondo un’analisi fatta ad aprile 2018 da Facile.it, il principale sito di comparazione del settore, in alcune grandi città italiane vivere in un quartiere piuttosto che in un altro può far aumentare l’importo del miglior premio disponibile.

Simulando la richiesta di assicurazione di un profilo tipo (uomo, 42 anni, impiegato, coniugato, prima classe di merito da meno di un anno, che guida una station wagon 1.4, unica vettura del nucleo familiare), il sito ha evidenziato come risiedere in una zona o nell’altra della città, a volte anche solo da un lato o dall’altro della stessa strada, possa incidere sensibilmente su quanto si paga di assicurazione.

Genova, rispetto alle altre grandi città, ha una differenza massima dell’8,25%. Dove? Nella zona del centro: da Di Negro a Sarzano, ma anche San Teodoro e il Lagaccio e tutta la zona intorno a corso Europa, Quarto e praticamente tutto il Ponente.