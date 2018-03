Zara, un’anziana e dolcissima “signora”: vi aspetta al canile di Rapallo

Rapallo. Per la campagna quotidiana di adozione di animali a quattro zampe #portamiacasa, lanciata lo scorso anno da Genova24, oggi andiamo al canile di Rapallo per conoscere Zara.

Zara è un’elegante e signorile “anziana signora”, ha vissuto tutta la sua vita in casa ma poi come succede spesso la sua famiglia non ha più voluto tenerla. E’ arrivata in canile magra e sofferente, ora ha riacquistato una splendida forma. Ma quello che veramente la contraddistingue è il carattere: dolce, educata ed elegante.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Lega Amici degli Animali di Rapallo – Onlus chiamando i numeri 0185/263048 – 3476019612 – 3396346365