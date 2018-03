WorldPestoday: Genova propone un social mob per “riempire di pesto” i social media

Genova. In occasione della VII edizione del Campionato Mondiale di Pesto al mortaio e nell’ambito della “Settimana del Pesto” promossa da Regione Liguria per promuovere la candidatura del pesto genovese al mortaio come patrimonio Unesco, sabato 17 marzo Genova propone il #WorldPestoday, un evento per” riempire di pesto” i social media.

L’evento proposto è un Social Mob, che invita tutti i Genovesi e gli amanti del cibo, a postare immagini relative al pesto comunicando il piacere, l’emozione, l’esperienza unica di gustare la “salsa” più famosa del mondo”.

Con lo slogan “Posta il pesto”, si vuole creare un’azione virale che invada quanto più possibile le bacheche dei principali social network, ma soprattutto di Instagram, attraverso l’utilizzo di hashtag strategici.