Chi ha visto Yago? Il pastore maremmano è stato smarrito domenica sulle alture di Pra’

Genova. Si chiama Yago è calmo e timoroso e probabilmente in questo momento vorrebbe solo tornare a casa. Il pastore maremmano è stato smarrito domenica mattina in via Fedelini, sulle immediate alture di Pra’.

Il cane è di Irene, che ci ha scritto per cercare aiuto nelle sue ricerche: “Yago ha compiuto un anno il primo febbraio. E’ bianco e ha un collare di colore viola”.

E’ dotato di microchip. E’ scappato mentre stava facendo una passeggiata con il fratello della proprietaria. Chi lo avesse visto contatti Irene al 331.3353072.