Villa Croce, “psicodramma” in commissione consiliare a Tursi

Genova. A due mesi dalla bandiera bianca alzata dalle ragazze di Open srl, la società che dal 2016 vincendo un bando di concorso della fondazione Garrone aveva preso in gestione gli spazi di Villa Croce, ancora non esiste una strategia per uscire dall’impasse. Questo è quanto emerso durante la commissione consiliare a palazzo Tursi, commissione richiesta da Pd e Lista Crivello per fare il punto sul presente e sul futuro del museo di arte contemporanea.

Commissione che si è strutturata come uno “psicodramma” tra i vari soggetti che tengono in piedi la struttura, il comitato operativo pubblico, la società Open srl appunto, il curatore Carlo Antonelli e l’associazione Amixi di Villa Croce, e i cui rappresentanti – auditi in aula – si sono accusati a vicenda di incapacità nei rispettivi ruoli. Al momento Open è tornata al lavoro, anche se con funzionalità ridotte, e il museo è aperto regolarmente. “Ci prendiamo ancora un mese per mettere a punto un nuovo sistema di governance che possa funzionare davvero – afferma Elisa Serafini, assessore alla Cultura – nel frattempo abbiamo stanziato 30 mila euro per garantire il servizio di guardiania e quindi la missione pubblica del museo, oltre ad altri 30 mila euro per il 2019”.

Questo non basta, però secondo alcuni membri della commissione. Cristina Lodi, capogruppo del Pd: “Al momento il personale pubblico è stato azzerato dalla stessa assessore – afferma – e le chiavi sono in mano a un privato, Mario Mondini, che ha acquisito il 10% della società Open, il Comune non ha alcun controllo”. “Ci sembra che non ci sia una strategia di rilancio – attacca Luca Pirondini, M5S – non ci possiamo permettere questo danno di immagine ancora a lungo”. “Serve ripartire dal patrimonio museale – afferma Enrico Pignone (lista Crivello) – e quindi dalla collezione permanente, quindi bisogna censire tutto il materiale presente e che può dare il valore aggiunto”.