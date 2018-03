Viabilità, riaperta l’Aurelia tra Arenzano e Voltri. Traffico regolare su strade e autostrade genovesi

Genova. Anas comunica che è stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 1 “Aurelia” in corrispondenza del km 547,700, località Pizzo di Arenzano, in provincia di Genova, chiuso questa mattina a seguito dell’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile della Regione Liguria.

La chiusura al traffico era stata disposta secondo le procedure di protezione civile e in coordinamento con tutti gli enti coinvolti per garantire la sicurezza dei cittadini per eventuali smottamenti della scarpata che sovrasta la strada, considerata ancora instabile.

Sulle autostrada, invece, non si registrano disagi di sorta: dopo gli allagamenti di questa mattina in alcuni tratti della A10 e della A7, con l’attenuazione dei fenomeni piovosi, sono anche rientrate le criticità registrate in precedenza.