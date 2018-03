Viabilità, chiusa l’Aurelia tra Voltri e Arenzano, allagamenti su A10 tra Pra’ e Pegli

Genova. Come spesso accade, il maltempo mette a dura prova la viabilità genovese. Al momento si segnalano due criticità che interessano il ponete cittadino, la zona della città maggiormente colpito dalla perturbazione.

L’Aurelia è chiusa tra Voltri e Arenzano, in termini precauzionali, per evitare pericoli dovuti al fronte di frana che già più volte ha colpito in passato. L’unica arteria viaria per passare questo punto è quindi l’autostrada.

Autostrada che al momento non registra particolari criticità per gli automobilisti, se non qualche allagamento sulla A10 nel tratto compreso tra Pegli e Pra’, come segnalato dalla stessa Autostrade per l’Italia.