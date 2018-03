Via Sestri, lastra d’ardesia si stacca e colpisce donna. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, una grossa lastra di ardesia si è staccata dalla facciata di un palazzo di via Sestri, ed è caduta in strada.

La pietra ha colpito una donna che passava in quel momento, per fortuna senza gravi conseguenze: la donna è stata trasferita in ospedale in codice giallo e non è in pericolo di vita.

La lastra faceva parte della rifinitura della cornice intorno all’ingresso di un negozio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per verificare che non ci fossero altre situazioni di pericolo, mettendo in sicurezza la zona.