Genova. Strada a tratti chiusa e un squadra dei vigili del fuoco insieme ai tecnici di Iren a supporto di alcuni scavi stradali che vengono effettuati in queste ore a San Quirico in via Romairone.

Secondo quanto appreso ad un certo punti ci sarebbe stata una fuga di gas.

Sul posto anche la polizia municipale pronta a deviare nei momenti di chiusura il traffico sull’altro lato del Polcevera.