Via i richiedenti asilo entro fine anno, la palazzina Ex Q8 diverrà la “Casa del donatore di sangue”

Genova. Non è un progetto che sarà realizzato domani, ma quando esisterà, sarà il primo e unico in Italia. Nella palazzina cosiddetta “Ex Q8”, vicino all’imbocco della soprelevata alla Foce, potrà essere realizzata una “casa del donatore” destinata a tutti di donatori di sangue presenti sul territorio metropolitano di Genova.

Il progetto, per cui servirebbero circa 2 milioni di euro (che saranno raccolti tra bandi, donazioni e finanziamenti dalle associazioni Fidas e Avis), potrà essere realizzato grazie al fatto che il Comune metterà a disposizione l’edificio che però, al momento, ospita una cinquantina di richiedenti asilo. “Abbiamo già lavorato a un accordo con la prefettura – spiega il sindaco di Genova Marco Bucci – ed entro fine anno, con una nuova gara per l’assegnazione dei servizi di accoglienza, quei giovani potranno essere spostati altrove”. Non a Genova, ma sul territorio della Città metropolitana.

La “palazzina del donatore” prevede la costituzione di un’unità di raccolta sangue e plasma con 12 postazioni di prelievo. A completare la struttura, oltre agli spazi destinati alle due associazioni per l’accoglienza e il ristoro dei donatori, troveranno sede gli uffici delle due associazioni, un auditorium e, se gli spazi lo permetteranno, un centro congressi. A margine della struttura vi sarà un’area parcheggio auto destinato ai donatori.

Alla presentazione nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, questa mattina, c’erano anche Emanuele Russo e Rita Careddu, rispettivamente presidenti provinciali di Fidas e Avis, che rappresentano due tra le più importanti realtà presenti nel settore no profit sul territorio nazionale, con oltre 1 milione e 900 mila iscritti su base nazionale.

“L’obiettivo – spiegano è quello di consentire ai donatori di dare vita al prezioso gesto della donazione di sangue in un ambiente confortevole e all’avanguardia dal punto di vista tecnico e sanitario”.

L’edificio ex Q8, essendo “edificio storico” è protetto dai vincoli della Sovrintendenza e il progetto della casa del donatore dovrà quindi essere vagliato. Dopo l’eventuale approvazione, il completamento dei lavoro di ristrutturazione è previsto in 36-42 mesi.