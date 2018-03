Un giallo e due amori sull’asse Italia-Giappone: a Genova le riprese del film White Flowers

Genova. Sono iniziate in questi giorni a Genova le riprese del film White Flowers per la regia di Marco De Angelis e Antonio Di Trapani.

Il film, prodotto da Emanuele Nespeca per Solaria Film e finanziato dal Mibact è la storia di una illustratrice giapponese che parte per l’Italia dopo un grave lutto. Qui incontra un uomo misterioso che ha perduto la memoria. Le riprese genovesi saranno effettuate in varie location tra cui Palazzo Ducale, l’orto botanico, il cimitero di Staglieno, l’Acquario, via Garibaldi e il museo di Storia naturale.

Protagonisti del film Ivan Franek, visto ne La Grande Bellezza, Yuki Iwasaki (Tarda Estate), e Hal Yamanouchi (Wolverine – La Vendetta).

La produzione è assistita da Genova-Liguria Film Commission e si appoggia operativamente a Lucerna Films di Genova per le riprese in Liguria che dureranno 8 giorni.

La storia. A Roma un uomo si sveglia in una stanza d’albergo: ha una ferita alla testa e una pistola, ma non ricorda nulla della sua identità né del suo passato. Presto si accorge di essere in pericolo, inseguito da qualcuno che vuole ucciderlo.

Yuki è una giovane illustratrice di fiabe che vive a Kyoto: in seguito alla morte del suo fidanzato, un ragazzo italiano, ha perso l’uso della parola ma ha sviluppato delle capacità extrasensoriali che le permettono di vedere i morti e comunicare con loro. Dopo l’apparizione del suo ragazzo in sogno, decide di partire per l’Italia, in cerca di un’isola leggendaria dove si ritrovano le cose perdute.

A Roma Yuki incontra l’uomo senza memoria, a cui rivela la presenza costante, accanto a lui, del fantasma di una giovane donna giapponese. Tra l’uomo e Yuki si instaura una tenera complicità. L’uomo viene a sapere di essere un ex-commissario, dimessosi dopo l’uccisione della moglie da parte di alcuni malviventi a causa di una ritorsione. Dopo aver fatto perdere le proprie tracce e aver commesso un omicidio per vendetta, ora, oltre ad essere in pericolo, è in fuga dalla polizia.

L’uomo decide di partire con Yuki in auto, in un viaggio che alla fine li porta sulle sponde dell’isola leggendaria. Lì i due ritroveranno quello che hanno perduto, ricongiungendosi, ciascuno a suo modo, ai propri amanti.