Un flash-mob, una mostra, un documento contro la violenza: le iniziative del Comune di Genova per l’8 marzo

Genova. In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Genova ha organizzato una serie di iniziative. Giovedì mattina a Palazzo Ducale la firma del nuovo Protocollo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e soggetti deboli. Alle 14.00 al cimitero di Staglieno, il flash-mob “100 donne vestite di rosso”. Nella scenografia del Pantheon, l’artista Alessia Ramusino intonerà il brano Yallah, che in arabo significa “forza”, un inno alla lotta contro la violenza di respiro internazionale, davanti a 100 donne vestite, appunto di rosso.

Sempre l’8 marzo, alle 16, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi sarà inaugurata la mostra fotografica “Danza sorella”, con gli scatti di Agnese Marchitto, artista genovese che, attraverso 12 immagini, invita a una riflessione sulla bellezza, di Genova e delle donne. La mostra proseguirà nella sala ‘Spazio Aperto’ di Palazzo Ducale dal 10 al 25 marzo.

“Questa giornata – dice l’assessore alle Pari opportunità Arianna Viscogliosi – è una delle tappe di un percorso. Abbiamo un progetto di città amica delle persone, accogliente per tutti e rispettosa delle differenze. Stiamo lavorando molto per il consolidamento di reti a livello cittadino e nazionale con soggetti istituzionali e non”.