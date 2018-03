‘Umano ma non troppo’ lo spettacolo teatrale realizzato da umani e robot nell’ambito del progetto ‘Ogeima Story’

Sabato 24 Marzo, alle ore 21, presso il Teatro dell’Archivolto di Genova (Sala Mercato, piazza Modena 3) si terrà lo show ‘Umano ma non troppo’, nato dal progetto ‘Ogeima Story – Linguaggi umani, macchine e rappresentazioni’, presentato e realizzato dalla Fondazione ECM, dalla compagnia teatrale Faber Teater e da Scuola di Robotica. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo teatrale è il risultato finale del progetto partecipato Ogeima Story, prodotto con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito di “ORA! Linguaggi Contemporanei e produzioni innovative”. Lo spettacolo utilizza l’interazione uomo-macchina per esplorare il rapporto tra le tecnologie e gli esseri umani e le aspettative che questi hanno nei confronti della progressiva rivoluzione robotica e le implicazioni etiche ad essa connessa.

Per raccontare le complessità di questo rapporto saranno presenti sulla scena attori umani e robot in un rapporto reciproco di dialogo e condivisione di linguaggi, spazi e codici comunicativi. La sceneggiatura è stata realizzata grazie a esperienze partecipative che hanno coinvolto giovani e adulti in percorsi di riflessione e ricerca sugli impatti percepiti della diffusione delle tecnologie emergenti nella vita quotidiana in termini sia di rischi sia di opportunità.

A portare in scena la rappresentazione sarà la compagnia teatrale piemontese Faber Teater con la regia di Gianni Bissaca e le immagini e i filmati di Diego Diaz Morales.

Interpretato da Sebastiano Amadio, Marco Andorno e Nao, il piccolo robot umanoide programmato da Andrea Germinario, lo show vedrà la partecipazione speciale di Stefania Operto.

Lo spettacolo sarà rappresentato tra Piemonte, Liguria e Friuli Venezia Giulia. I robot e le macchine verranno messe a disposizione da Scuola di Robotica.

Lo show approda a Genova dopo il grande successo ottenuto dalla prima di Settimo Torinese il 9 Marzo prima di spostarsi al Teatro Revoltella della città di Trieste, palcoscenico della rappresentazione finale che si terrà il 13 Aprile alle ore 18.00.

È possibile effettuare la prenotazione attraverso il sistema Eventbrite all’indirizzo: https://ogeima-scuola-di-robotica.eventbrite.it