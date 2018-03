Genova. Intervento in coso, da parte di Iren, per ripristinare l’erogazione dell’acqua in diverse zone di San Martino, a causa di un tubo che si è rotto in via Berghini.

Per intervenire i tecnici di Irene hanno dovuto chiudere diverse tubature, che confluivano nella condotta e questo ha provocato la sospensione dell’erogazione.

La situazione dovrebbe, comunque, tornare alla normalità entro questa sera.