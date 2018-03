Truffa dell’Ipad per una genovese, denunciate due persone

Genova. Aveva comprato un “Apple Ipad Air 2 “ su internet attratta dal prezzo, 290 euro, particolarmente aggressivo, ma dopo il pagamento su parte pay i venditori si sono eclissati e il tablet, ovviamente è sparito.

La donna, una genovese di 38 anni, non si è però, persa d’animo e ha denunciato il fatto ai Carabinieri del comando di San Giuliano, che hanno avviato le indagini e hanno individuato i truffatori.

Si tratta di due cittadini italiani, un uomo di 53 anni e la complice di 25 anni, che sono stati deferiti in stato di libertà per “ truffa in concorso”.