Troppe allerta meteo, il Comune di Genova finisce il credito per gli sms ai cittadini

Genova. Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. La notizia è riportata oggi dall’agenzia Ansa.

Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a un acquisto d’urgenza di un pacchetto di 500 mila sms Tim per con una spesa di 18 mila euro, al prezzo unitario di 0,036 euro più Iva.

Dal 2014 a oggi, in base a diverse determine dirigenziali risulta che il Comune di Genova ha acquistato un quantitativo di 4 mln e mezzo di sms per le allerta meteo (compreso l’ultimo ordine). “Nei mesi scorsi si sono verificate condizioni meteo critiche in seguito alle quali si è reso necessario procedere all’invio massivo di sms di allerta con conseguente quasi esaurimento della disponibilità”, è la motivazione del Comune che alla fine di febbraio ha dato via libera al nuovo ‘pacchetto’.

La piattaforma InfoTim, secondo quanto appurato dal Comune, risulta “molto più performante del servizio in convenzione Consip Telefonia Mobile”. Il riferimento è a un dato tecnico rapportato al tempo massimo di singolo invio di 125 mila sms: “Per Consip telefonia mobile 6, il tempo stimato sul tempo richiesto a bando per 1000 sms è di 600 minuti, mentre InfoTim, dato rilevato nel febbraio scorso, è di 60 minuti”. Nel novembre 2014 il Comune di Genova si era accordato con Tim per 1 mln di sms per un prezzo di 45 mila euro (Iva 22% esclusa) a un costo di 0,05 centesimi a sms verso qualsiasi operatore. Nel febbraio 2017 nuovo pacchetto di 1 mln di sms acquistato a 39 mila euro più Iva (0,039 euro a sms).

Nel giugno 2017, 1 mln di sms acquistati per 36 mila euro (0,036 euro a sms). Nel novembre 2017 l’amministrazione comunale di Genova ha acquisito un ulteriore pacchetto di 1 mln di sms alle stesse condizioni del giugno precedente. Ora il nuovo ordine di 500 mila sms per i prossimi 12 mesi.