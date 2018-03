Tpl, Luca Pastorino: “La sede di Atp rimanga a Carasco”

Genova. “Sono molto preoccupato per il possibile trasferimento della sede di Atp da Carasco a Genova. Le fusioni devono aumentare le forze, non diminuirle, soprattutto se parliamo di trasporto pubblico. La sede di Atp a Carasco è fondamentale per tutto il Tigullio. Lo spostamento della sede al Matitone di Genova, con possibili travasi di personale atp in amt, comporterebbe peggioramenti di un trasporto pubblico che negli ultimi anni ha retto con non poche difficoltà a causa di una pessima gestione del servizio da parte della politica, culminata in quella scellerata privatizzazione che per fortuna, grazie al mio esposto all’Anac, abbiamo fermato”. Lo ha detto il deputato di LeU Luca Pastorino a proposito della ventilata ipotesi di un trasferimento di sede per l’azienda provinciale dei trasporti.

“Atp ha un ruolo fondamentale per il trasporto pubblico locale del Tigullio e questo ruolo va rafforzato con investimenti e progetti di sviluppo importanti. Soprattutto in una regione difficile come la Liguria, dove il trasporto ferroviario non è dei migliori, il servizio di Atp è indispensabile per studenti e lavoratori” dice ancora Pastorino.

“Invito i comuni del Tigullio con i loro Sindaci a fare rete e sostenere Atp. Nei prossimi giorni chiamerò personalmente il Sindaco di Genova Bucci, per capire meglio la situazione”.