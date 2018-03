Top

Oggi non si salva nessuno, perché se Viviano comunque è stato attento nei primi 20 minuti, poi non stato impeccabile in occasione di alcune reti avversarie. Zapata l’unico che ci prova in modo concreto, ma anche lui ha veramente fatto troppo poco a causa delle poche palle giocabili, meno peggio degli altri anche Praet.

Flop

C’è l’imbarazzo della scelta, ma in questo caso non possiamo non segnalare

Bereszynski Per citare un famoso spot è il tonno che si taglia con un grissino. Nel caso avesse avuto un problema fisico avrebbe dovuto segnalarlo un po’ prima, probabilmente.

La coppia centrale Silvestre-Ferrari questa volta non ci ha capito davvero nulla, troppi giochetti concessi agli avversari in area di rigore.

Ramirez Irriconoscibile. Non aiuta la squadra e commette anche un fallo che gli costa un cartellino giallo. Giampaolo lo sostituisce subito nella ripresa.